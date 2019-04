Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Feucht-kühler Wochenbeginn: Die Woche beginnt in ganz Österreich mit feucht-kaltem und großteils regnerischem Wetter. Erst zum Staatsfeiertag am 1. Mai hin werden die Temperaturen milder. Vor allem alpennordseitig überwiegt heute dichte bis geschlossene Bewölkung bei feucht-kaltem, regnerischem Wetter. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber zwischen 1.200 und 1.600 Metern. Veränderlich und zumeist trocken verläuft der Beginn der Arbeitswoche südlich des Alpenhauptkammes. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand kräftig aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen bleiben kühl mit acht bis 15 Grad.