Puls4-Duelle: Viele Sieger und ein Verlierer

Die kontroversiellsten Duelle liefen allesamt unter der Beteiligung von FPÖ-Mann Vilimsky. Politisch am pikantesten war wohl die Auseinandersetzung mit ÖVP-Spitzenmann Othmar Karas.

Hier bemühte Vilimsky ein Bild, das er schon an anderer Stelle weidlich gezeichnet hat, nämlich das des Othmar Karas, der Nachbarn wie Viktor Orban mit einem „Fußtritt“ aus der Union treten will, anstatt ihnen in Freundschaft zu begegnen.

Karas Konter: „Die Frage zwischen Herrn Vilimsky und mir ist die Frage zwischen einer liberalen oder einer autoritären Demokratie.“ An anderer Stelle – im Duell mit Claudia Gamon – erklärte der ÖVP-Mann zudem, dass es in Österreich keine Koalition mit der FPÖ gäbe, würden sich die Blauen in Österreich so verhalten wie im EU-Parlament.