Cyberterror: Staat muss Kraftwerke und Flughäfen besser schützen

Für Österreichs Klein- und Mittelunternehmen ist ein gezielter Cyberschutz zwar empfehlenswert, doch verpflichtend ist er nicht. Anders ist das bei den Betreibern wesentlicher Dienste, die für die „kritische Infrastruktur“ zuständig sind: also etwa der Verbund und alle großen Energieversorger, die Flughäfen, die ÖBB und andere große Verkehrsdienstleister, die wichtigsten Banken und Versicherungen, Gesundheitsdienstleister, Trinkwasserversorger und so weiter; also Betriebe, deren Lahmlegung durch Cyberangriffe Österreichs Volkswirtschaft massive Probleme bereiten würde.

Diese sensiblen Betriebe sind laut dem kürzlich verabschiedeten Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (NIS-G) zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und zum Melden erfolgreicher Cyberangriffe verpflichtet – sonst drohen ihnen hohe Strafen. Damit die Cybersicherheit gewährleistet werden kann, sind mehrere Bundes- und Landesbehörden eingebunden, vor allem das BVT, das Bundeskriminalamt und das C4 genannte Cybercrime-Competence-Center.