Nach Waffenfund: Neonazi soll Glock-Pistole selbst gebaut haben.

Die Ermittlungen rund um den groß angelegten Waffenfund in der Neonazi-Szene, die am Samstag präsentierten wurden, laufen derzeit weiter auf Hochtouren. Am Donnerstag, 17. Dezember 2020 wird eine Konferenz aller Beteiligten Ermittlungsbehörden unter Federführung des Bundeskriminalamtes Wiesbaden und des österreichischen Bundeskriminalamtes per Videoschaltung erfolgen.

"Die enge Abstimmung zwischen den Ermittlungsbehörden wurde bereits am Wochenende in einem Telefonat zwischen den Innenministern Karl Nehammer und Horst Seehofer als Leitlinie festgelegt", heißt es aus dem Innenministerium.