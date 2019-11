Nach Unwetterschäden: Landesrat kritisiert Versicherungen scharf

Laut Höfferer gebe es auch einen Unterschied betreffend des Einsichtsrechts der Versicherungsnehmer: „Bei Personenschäden habe ich das Recht, Einblick zu nehmen.“ Ist das nicht der Fall, kann man die Versicherung in Form einer Kulanzlösung um Einsicht bitten. Einen signifikanten Unterschied in der Höhe der Deckungssumme macht laut Versicherungsexperte Reinhard Jesenitschnig auch die Ursache des Schadens aus. So sind Erdrutsche fast in jeder Versicherung zu 100 Prozent der Versicherungssumme (Wert des Hauses) gedeckt, während Muren, Überschwemmungen und Hochwasser mit geringen Summen gedeckelt sind.

Auch die Unterscheidung zwischen Mure und Erdrutsch ist für den Laien nicht immer möglich. Bei einer Mure handelt es sich um einen oberflächlichen Transport von Schlamm und Geröll, während bei einem Erdrutsch das in den Boden eingedrungene Wasser die Erdschicht unterhalb in Bewegung versetzt. Im Zweifelsfall rät auch der Makler zu einem Zweitgutachten, bevor man Abschlagszahlungen der Versicherung akzeptiert.