Unwetter sorgten für Schäden in zweistelliger Millionenhöhe

Die Unwetter vom vergangenen Wochenende sorgen auch mehrere Tage später noch für akute Gefahren. So bedroht ein loser Felsbrocken in Feld am See im Bezirk Villach-Land eine Siedlung. Das Risiko einer Sprengung ist zu groß, deshalb wird das Gestein händisch abgetragen, 15 Häuser bleiben nach wie vor evakuiert.

Die Räumung des Felsbrockens führte auch dazu, dass die Millstätter Straße (B98) am Donnerstag bis in den Nachmittag hinein gesperrt blieb. Bei Aufräumarbeiten in Flattach im Bezirk Spittal an der Drau wurde ein Monteur unter einem Mast eingeklemmt und verletzt.