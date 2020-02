Nach tödlichen Schüssen in Salzburg: Mordvorwurf gegen zwei Männer

Der 32-jährige Erstangeklagte wurde am 22. Juni 2019 in Düsseldorf festgenommen, der 34-Jährige rund zehn Tage zuvor in Wien. Der mutmaßliche Schütze hatte im November bei einer gerichtlichen Tatrekonstruktion ausgesagt, er habe sich durch ein Messer bedroht gefühlt und deshalb in Notwehr den ersten Schuss abgegeben. Bei dem zweiten Schuss habe es sich um einen Unfall gehandelt. Der Schuss habe sich unbeabsichtigt gelöst, erklärte der 32-Jährige.