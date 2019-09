Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen von Lehen ausgeliefert

Nach der tödlichen Bluttat vor einem Café im Salzburger Stadtteil Lehen Anfang Juni ist am Dienstagvormittag ein Tatverdächtiger von deutschen Behörden an Ermittler des Landeskriminalamts Salzburg nahe der Grenze Salzburg-Freilassing übergeben worden. Der mittlerweile 32-jährige Albaner war am 22. Juni in Düsseldorf festgenommen worden und befand sich seither in Auslieferungshaft.

Der aus Tirana stammende Albaner mit dem Spitznamen „Klod“ ist der Polizei in Deutschland bei einer Routinekontrolle in einer Bar ins Netz gegangen. Er steht im Verdacht, am späten Abend des 4. Juni in Salzburg einen 46-jährigen Bosnier erschossen und dessen 24-jährigen Sohn durch einen zweiten Schuss schwer verletzt zu haben. Die Tatwaffe - eine Glock-Pistole vom Kaliber neun Millimeter - wurde sichergestellt.