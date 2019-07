Mord in Salzburg-Lehen: Spur führt ins Wiener Drogenmilieu

Bei den Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen im Salzburger Stadtteil Lehen Anfang Juni gibt es nun offenbar Spuren ins Wiener Drogenmilieu. Bei einer Razzia in einem Cafe an der Ottakringer Straße am 6. Juli hat die Polizei vier Albaner verhaftet. Das Quartett steht offenbar mit dem mutmaßlichen Beitragstäter des Lehener Schützen, einem 34-jährigen Albaner, in Verbindung.

Die Verdächtigen sollen Mitglieder einer kriminellen Organisation sein und mit Suchtgift gedealt haben. Bei Hausdurchsuchungen wurde eine unbekannte Menge Kokain gefunden. Das könnte Gerüchte befeuern, dass es bei der Tat in Salzburg um mehr als nur einen Streit unter Lokalgästen gegangen ist.