Tödliche Schüsse in Salzburg: Mann feuerte auf Vater und Sohn

Ein Todesopfer und einen Schwerverletzten gab es am Dienstagabend um 22 Uhr bei einer Schießerei in der Ignaz-Harrer-Straße im Salzburger Stadtteil Lehen. Die Tat ereignete sich vor dem Café " Tokio Bay", berichten die Salzburger Nachrichten. Ein Großaufgebot von Rotem Kreuz und Polizei rückte gegen 22:30 aus.Die Reanimierung des Mannes durch Rettungskräfte sei vergeblich gewesen, berichtete der ORF. Die Fahndung nach dem Täter sei sofort eingeleitet worden. Auch das Einsatzkommando Cobra soll am Tatort gewesen sein.