Nach tödlichen Schüssen in Salzburg-Lehen beginnt der Prozess

Schüsse auf einer der am stärksten befahrenen Straßen der Stadt, ein Toter und ein Schwerverletzter, der Täter flüchtig. Dieser Kriminalfall hielt Salzburg vor gut einem Jahr in Atem. Wenige Wochen nach der Tat wurde ein Hauptverdächtiger in Düsseldorf gefasst.

Ab Dienstag steht der Mann, ein 32-jähriger Albaner, nun am Landesgericht Salzburg wegen des Vorwurfs des Mordes und des Mordversuchs vor Gericht. Ein 35-jähriger Landsmann steht wegen des Vorwurfs der Beitragstäterschaft ebenfalls vor Gericht. Er soll seinem Landsmann die Tatwaffe, eine Glock-Pistole vom Kaliber neun Millimeter, gegeben haben.

Der 32-Jährige soll im Zuge eines Streits mit einem 25-jährigen Bosnier dessen 46-jährigen Vater erschossen und dann den 25-Jährigen mit einem Schuss in den Oberschenkel schwer verletzt haben. „Mein Mandant gibt zu, dass er geschossen hat, aber er wollte niemanden töten“, sagt Mirad Musliu, Verteidiger des Albaners.