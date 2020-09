Nach Thiems Final-Triumph: Die Großeltern des (Tennis)-Erfolges

„Ich war eher zuständig für die Turniere im tiefsten Bosnien oder Slowenien. Also an den Orten, wo vielleicht das Umfeld nicht ganz so schön war“, erinnert sich der 77-Jährige. An seiner Seite sitzt seine Frau Helga. Wenn es zu den Turnieren an malerische Orte in Italien oder der Schweiz ging, habe liebend gerne Dominics Mutter Karin Chauffeurdienst und Betreuung übernommen, sagt der Großvater und schmunzelt.

Dominic und der Großvater lachen heute noch über manche „Spelunken“, in denen sie abgestiegen sind. Ewig in Erinnerung wird ihnen das Hotel „Atom“ in der Slowakei bleiben, eine Ostblock-Bettenburg mit 1970er-Jahre Charme.