Nach Razzia: Treuhänder belastet Investor Michael Tojner schwer

Dutzende Verdächtige

Gestern, Dienstag, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) auf Basis dieser Anzeigen mit Beamten des Bundeskriminalamts eine umfangreiche Razzia unter anderem in Tojners Konzernzentrale in der Wiener Mariahilfer Straße durchgeführt. Tojners Anwälten wurde dazu ein 40 Seiten starker Hausdurchsuchungsbefehl vorgelegt. Neben Tojner werden darin rund zwei Dutzend Personen als Verdächtige in dem Fall angeführt.