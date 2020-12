Nach Neonazi-Festnahme sagt Verteidiger: „Mein Mandant ist ein Waffennarr“

Doch der Fall Binder ist kein Einzelfall. „Der markante Anstieg der Bewaffnung und der Militarisierung in der rechtsextremen Szene ist für uns seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 beobachtbar“, sagt Andreas Peham, Rechtsextremismus-Experte des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstand (DÖW). „Es gibt heute mindestens so viele Waffen in der Szene wie in den 1990er-Jahren nach dem Jugoslawien-Krieg.“

Laut der gut informierten Plattform stopptdierechten.at flogen in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt acht Fälle auf. So fand die Polizei im Juli 2020 bei einem 35-jährigen Ex-FPÖ-Funktionär im Waldviertel zwei Maschinenpistolen mit Schalldämpfern samt NS-Devotionalien.

Im April dieses Jahres entdeckte die oberösterreichische Polizei im Keller des Hauses eines Mühlviertlers 100 Faustfeuerwaffen, 100 Schalldämpfer und 20 vollautomatische Waffen sowie eine Million Stück Munition diverser Kaliber.