Nach Messerattacke auf Fünfjährigen: Verdächtige ist in U-Haft

Nach der Messerattacke auf einen fünfjährigen Buben am Dienstag in Graz ist am Donnerstag die U-Haft über die 42-jährige Mutter verhängt worden. Wie es seitens der Staatsanwaltschaft Graz hieß, hat die Verdächtige auf ihr Recht zur Aussageverweigerung gebraucht gemacht. In 14 Tagen wird überprüft, ob sie weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss.