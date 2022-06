Jetzt fix: Michael Takacs ist der neue Bundespolizeidirektor

Der Titel hätte sperriger nicht sein können: Am Donnerstag um 11 Uhr wurde im Festsaal des Innenministeriums die "Reorganisation der Zentralleitung des Bundesministeriums für Inneres" präsentiert. Was sich dahinter verbirgt, ist aber durchaus spannend: Die Ergebnisse der größten Polizeireform seit 19 Jahren. Und jede Menge neuer Namen für neue Führungspositionen.

Neue Spitze

Was seit Wochen als heißestes Gerücht gehandelt wurde, erhielt am Donnerstagvormittag finale Bestätigung: Michael Takacs, bisher Chef der Landesverkehrsabteilung Wien und aktuell Flüchtlingskoordinator, erhält den Zuschlag für den neu geschaffenen Posten des Bundespolizeidirektors. Wie berichtet, hatten sich fünf Personen um den Posten beworben. Drei wurden von einer Kommission als im höchsten Ausmaß als geeignet befunden: Takacs, Reinhard Schnakl und Christian Stella. Schnakl war bisher Leiter der Gruppe Organisation, Dienstbetrieb und Einsatz. Christian Stella leitet die Flugpolizei. Vor seiner Bestellung im Jahr 2021 war Stella stellvertretender Landespolizeidirektor im Burgenland.

Neue Gruppenleiter

Schnakl übernimmt künftig die Gruppe Organisation, Ressourcen und Krisenmanagement (Gruppe II/ORK). Die anderen neuen Gruppenleiter im BMI heißen: Peter Skorsch, Wirtschaft, Raum und Technik (Gruppe IV/A). Wolfgang Taucher, Personal und Organisation (Gruppe I/B). Sowie Wilhelm Sandrisser, Sicherheitspolitik, Psychologischer Dienst und die Sicherheitsakademie (Gruppe I/A)

Der Bundespolizeidirektor ist der Generaldirektion für Öffentliche Sicherheit unterstellt. Er kann als neue Führungs- und Managementebene für die neun mächtigen Landespolizeidirektionen und ihre Kommandanten gesehen werden.

Chats und Spekulationen über Krisenkoordinator

Dass Takacs wirklich das Rennen macht, wurde von vielen bis zum Schluss aus zwei Gründen angezweifelt: Einerseits hielten einige das Auftauchen des Namens Takacs in den Chatprotokollen von Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller für problematisch für den Polizei-Spitzenjob. Zur Erinnerung: Als Kloibmüller "Blut sehen will", weil jemand nicht spurt, bot sich Takacs mit den Worten an: "Das wirst du, wenn du mir Backup gibst". In einem früheren KURIER-Interview darauf angesprochen, ob dies der Stil sei, den man im Innenministerium im Umgang mit seinen Mitarbeitern pflegt, antwortete Takacs: "Nein, nicht im Innenministerium. Das ist der Umgangston von Führungskräften im Polizeibereich, wenn man sich gut und lange kennt. Wenn wir sagen, der „muss bluten“, heißt das nichts anderes, als dass er eine Disziplinarmaßnahme erfahren muss, weil er einen Dienstanweisungserlass nicht umsetzte."

Andererseits taucht Takacs Name offenbar auch noch auf einer anderen Bewerbungsliste auf. Jener für den Krisenkoordinator, der künftig im Bundeskanzleramt ein Lagezentrum leiten soll, das bei Krisen wie Hochwasser, Pandemie, Blackout oder anderer Bedrohungen den betroffenen Ministerien zuarbeitet.

Doch zurück zur Polizeireform: Umgesetzt wird diese übrigens per 1. Juli.