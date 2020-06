Nach Kritik an Plänen für Hitlerhaus: Mahnstein kann in Braunau bleiben

Die erste Sitzung soll noch im Juni stattfinden, bis Ende des Sommers soll das neue Konzept fürs „ Hitlerhaus“ stehen.

Innenminister Nehammer erklärt dazu: „Es ist ein historisches Faktum, dass Adolf Hitler vor mehr als 130 Jahren in Braunau am Inn geboren wurde. Wie man mit diesem Faktum in der Gegenwart und auch in der Zukunft umgeht, kann man aktiv und bewusst gestalten.“ Das Ergebnis sei völlig offen.

Der Vorschlag, in der neuen Polizeiinspektion eine Art Gedenkraum für NS-Opfer einzurichten, war zunächst abgelehnt worden. Jetzt heißt es: „Ausgeschlossen ist nichts. Reden wir darüber.“ Eine Möglichkeit wäre auch, das Hitler-Geburtshaus im Braunauer Bezirksmuseum, das umgestaltet werden soll, zu thematisieren.

Vom ursprünglichen Plan der „ Neutralisierung“ ist man offenbar abgerückt. Die Pläne für den Umbau an sich stehen aber fest: Der Sieger-Entwurf eines Vorarlberger Architekturbüros sieht vor, dass das Haus äußerlich in den Zustand vor Hitlers Geburtstag versetzt wird (siehe Bild unten).