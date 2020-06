Museumsdirektorin warnt: „Geschichte darf man nicht unsichtbar machen“

Die Pläne stehen zwar fest, die Diskussion um das Hitlerhaus dürfe damit aber nicht beendet sein, sagt Sommer: „Im Sinne eines adäquaten Umgangs sollte man nun besprechen, was es an diesem Ort braucht.“ Denkbar wäre für sie etwa eine neue Gedenktafel am Hitler-Geburtshaus, dessen Fassade wieder in den Zustand vor Hitlers Geburt 1889 verwandelt werden soll.

Angesichts der Tatsache, dass nun die Polizei dort einziehen soll, regt Sommer an, auch die Rolle der Polizei in der NS-Zeit zu thematisieren.