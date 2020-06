Hitlerhaus: Entfernung von Mahnstein "nur eine Anregung" vom Ministerium

Das Haus, in dem Adolf Hitler 1889 geboren wurde, soll durch einen Umbau "neutralisiert" werden - so die Pläne des Innenministeriums, die am Dienstag präsentiert wurden.

Diese "Neutralisierung" sorgt nun für heftige Kritik: Es soll nämlich nicht nur das Haus selbst umgebaut werden, auch der Mahnstein aus dem KZ Mauthausen, der am Gehsteig steht, soll wegkommen. Das sagten am Dienstag zumindest Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) und sein zuständiger Sektionschef Hermann Feiner.

Die Sache ist aber die: Auf das Schicksal des Mahnsteins hat das Innenministerium keinen Einfluss. Das Haus gehört nach einer Enteignung zwar der Republik, der Stein steht aber auf öffentlichem Grund und gehört der Stadtgemeinde Braunau.

Für Bürgermeister Johannes Waidbacher ( ÖVP) ist deshalb das, was Nehammer und Feiner verkündeten, mehr eine " Anregung".

Politische Abstimmung in Braunau

Das Projekt, das den EU-weiten Wettbewerb zur Neugestaltung des Hitlerhauses gewonnen hat und nun realisiert werden soll, findet prinzipiell seine Zustimmung.

Eine Rückführung des Gebäudes auf die historische Fassade aus dem 17. Jahrhundert hätten schon Vertreter des Denkmalschutzes und des Braunauer Stadtvereins angeregt. Wenn man die Grundintention der Neutralisierung "konsequent weiterverfolgt", so Waidbacher, "erhebt sich auch die Frage nach dem weiteren Umgang mit dem Mahnstein vor der Liegenschaft".

Das sei nun politisch abzustimmen, sagt er. Waidbacher will dazu mit den Fraktionen im Braunauer Gemeinderat in Kontakt treten und über eine Lösung beraten. Der ÖVP-Bürgermeister lässt sich deshalb auf KURIER-Nachfrage auch nicht entlocken, wie er persönlich zu der Frage steht.

Schon damals Wirbel um Mahnstein

Der Stein war 1989 zum 100. Geburtstag Hitlers von Waidbachers Vorgänger, dem langjährigen SPÖ-Bürgermeister Gerhard Skiba, aufgestellt worden. „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen“, ist darauf eingraviert.

Und schon damals gab es großen Wirbel: Ursprünglich war geplant, am Haus eine Gedenktafel zu montieren. Die damalige Eigentümerin lehnte das aber ab und erwirkte einen Gerichtsbeschluss.

Daraufhin wurde der Stein eben aufgestellt - am Gehsteig vor dem Haus, auf öffentlichem Grund.