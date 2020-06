Umbau-Pläne des Ministeriums: Kann man Hitler "neutralisieren“?

Aus dem Geburtshaus des Diktators und Massenmörders soll also eine Polizeiinspektion werden. Jenen, die an der Idee zweifeln, richtete Nehammer aus: „Es ist geradezu die geeignetste Nutzung.“ Schließlich sei die Polizei die Hüterin der Grund- und Freiheitsrechte. „Diese Zukunft soll das Gebäude in sich tragen.“

Von außen soll das Haus nach dem Umbau im Jahr 2023 de facto wieder so aussehen wie vor Hitlers Geburt 1889: Der gelbe Anstrich kommt weg, ebenso die Fenster-Verzierungen. Die beiden Giebel an der Straßenfront werden freigelegt. So sieht es der

Entwurf des Vorarlberger Architektenbüros Marte.Marte – Sieger eines EU-weiten Wettbewerbs – vor. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.