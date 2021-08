Nach Insolvenz: Vapiano serviert Neuerungen

Laut dem gebürtigen Niederösterreicher Mario C. Bauer (44), einem der neuen Markeneigentümer, soll sich das nun ändern, wie er den KURIER wissen ließ.

Neuer Bestellprozess?

In Deutschland, wo die „Love and Food Holding“ 30 Filialen selbst betreibt, verschwindet etwa die Pizza von der Karte des Italieners – stattdessen gibt es Pinsa, ein Teigfladen aus Weizen- und Reismehl sowie Sauerteig. In Österreich droht der Pizza dieses Schicksal nicht, wie man auf Rückfrage bei Vapiano Österreich bzw. der DoN Group erneut versichert.

Eine weitere grundlegende Veränderung betrifft laut Bauer den Bestellprozess – künftig kann man auch beim Personal ordern oder via QR-Code und Smartphone am Tisch bzw. bei Bestellterminals wie bisher. Auf jeden Fall werde das Essen serviert, damit alle am Tisch gleichzeitig essen können.