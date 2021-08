Bernhard Kohl: „Meine bisherige Tanzpartnerin war mein Fahrrad“

Wann geht das offizielle Training los?

Am Montag bekommen wir unseren Profi zugeteilt und dann starten wir. Wir trainieren vier Wochen lang täglich vier bis fünf Stunden. Ich habe mir jetzt aber ein paar Tanzstunden gegönnt aus Respekt vor dem Profi, damit ich zumindest ein bissl was weiß, auch wenn das nicht viel ist. Andere haben zumindest in der Jugend einen Tanzkurs gemacht oder sind in die Disco gegangen – das habe ich durch den Profisport nicht getan.

Denken Sie, man kann für ein Radrennen oder für einen Tanzbewerb zu trainieren vergleichen?

Tanzen ist ein Leistungssport, da wird auch jeden Tag bis zu sieben Stunden trainiert, nur dass dem in der Öffentlichkeit nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also Hut ab vor dem, was Profitänzerinnen und -tänzer körperlich leisten. Sportlich gesehen habe ich auch bei dem Tanztraining keine Bedenken, das kenne ich, bisher war jedoch mein Fahrrad meine Tanzpartnerin, jetzt wird es ein Profi. Hinzu kommt, dass das Parkett etwas rutschiger und flacher ist, als ich es als Radprofi gewöhnt war. Mein Taktgefühl macht mir aktuell noch etwas Sorgen.