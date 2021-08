Bernhard Kohl: „Suchen fünf bis sechs neue Mitarbeiter“

Grundsätzlich sei es für ihn schwer einzuschätzen, warum das derzeit trotz hoher Arbeitslosenzahlen so läuft. Seine Vermutung: „Es muss, glaube ich, netto für den jeweiligen Mitarbeiter mehr übrig bleiben. Ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen arbeiten und nicht arbeiten derzeit nicht ganz gerecht ist.“ Dem Argument, dass die Firmen vielleicht mehr zahlen müssen, um das Loch zu füllen, hält Kohl entgegen: „Ja, gut zu zahlen ist generell wichtig, weil ein Unternehmen ist nur so gut, wie es die Mitarbeiter sind. Also wir bezahlen auch auf einem sehr, sehr guten Niveau über Kollektiv. Dann gibt es noch ein Prämiensystem, wo der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens einfach mitverdient.“