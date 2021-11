Nach Impfskepsis des Chefs: Spitäler unter neuer Leitung

Vor knapp einem Jahr machte bereits der skeptische Brief des obersten Vorstandes der steirischen Spitäler an die rund 19.000 Mitarbeiter zwar Schlagzeilen („kaum geprüfte Corona-Impfung"), hatte aber keine Konsequenzen. Die zog Karlheinz Tscheliessnigg dann aber vergangene Woche, bevor noch entsprechende Aufforderungen an ihn herangetragen werden konnten: Der Vorstandschef der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES), von der Ausbildung her Herzchirurg, trat von seinem Posten zurück. Er wolle dem Unternehmen nicht schaden.

Der 74-Jährige, seit 2013 an der Spitze der Spitalsholding, hatte zuvor in einem Interview offen eingestanden, sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen haben zu lassen. Und das mitten in der vierten Welle der Pandemie, mitten in der Debatte um eine Impfpflicht für alle.