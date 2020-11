Steirische Spitäler bitten pensioniertes Personal um Hilfe in der Corona-Pandemie

Die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) sucht dringend Entlastung für ihre derzeit schwer belasteten Ärzte und Pflegekärfte: Deshalb bittet der Vorstand bereits pensionierte Mitarbeiter um Hilfe. 240 von ihnen erhalten in den kommenden Tagen Post ihres früheren Arbeitgebers - mit der Bitte, "im für Sie passenden Ausmaß" wieder Dienste zu übernehmen.

Arbeit in Schutzmontur

Die Lage in den steirischen Landeskrankenhäusern sei "angespannt bis dramatisch", beschreibt Vorstandschef Karl Heinz Tscheliessnigg: Mit Covid-19-Patienten ausgelastete Intensivstationen, Hunderte Erkrankte auf den Normalstationen - und dazu Personal, dass nur in voller Schutzmontur arbeiten darf (Overall, FFP2-Maske, Handschuhe, Brille) und diese bis zu zehn Mal täglich wechseln muss.