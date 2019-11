Nach den Unwettern droht die Ausweitung der Gefahrenzone

Muren auch außerhalb der Gefahrenzone

„Das war der Sonderfall vom Sonderfall“, meint der Salzburger Agrarlandesrat Josef Schwaiger. In zahlreichen Gebieten, wo dies niemand für möglich gehalten hätte, gingen Muren und Erdrutsche ab. „Wir haben eine vernarbte Landschaft“, fügt Leonhard Krimpelstätter hinzu, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung in Salzburg.

Wie kam es dazu? „Wir hatten enorme Regenmengen in Zusammenhang mit Schnee. In den Höhenlagen, wo die Muren abgegangen sind, lag schon vor dem Regen ein halber Meter Neuschnee. Der ist durch den Regen ebenfalls abgeschmolzen. Diese Mengen an Wasser kann kein Boden mehr aufnehmen. Dann kommt es zu Rutschungen, wo sie niemand erwartet“, erklärt Krimpelstätter.

So fielen in Bad Gastein am vorvergangenen Wochenende insgesamt 183 Millimeter Regen. Das ist fast doppelt so viel wie in einem durchschnittlichen November insgesamt. „Es ist ein außergewöhnliches Ereignis. Das hat man nicht alle paar Jahre“, sagte auch Johannes Hübl vom Institut für Alpine Naturgefahren der Universität für Bodenkultur in den Salzburger Nachrichten. „Wir wollen nicht absiedeln, wir stellen uns dem Problem“, kündigt Schwaiger an. „Mit einem gewissen Risiko muss man im alpinen Raum allerdings leben“, sagt er.