Ganz die Mama: 10 Mutter(tags)mythen unter der Lupe

Die einen kochen vor Wut, bei anderen geht Liebe durch den Magen. Was aber außer Frage steht: Bei Mama schmeckt’s am besten.Warum das wirklich so ist, erklärt Christine Brombach, Ernährungsforscherin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften: „Geschmack ist erlernt.“ Heißt, uns schmeckt, was wir von klein auf kennen. Die Geschmackserinnerungen sind dabei mit unseren Gefühlen verknüpft. „Der Kontext ist prägend. Wenn ich etwas Altbekanntes esse, kommen auch die Gefühle von damals“, sagt Brombach.

Auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, um bei abgedroschenen Redewendungen zu bleiben. Es gibt Vorlieben, die genetisch festgelegt sind. Etwa jene zu Koriander. Das entsprechende Gen entscheidet, ob man ihn liebt oder hasst.