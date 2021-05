Wie die "Corona-Babys" und ihre Mütter ihr erstes Jahr erlebt haben

83.493 Babys kamen im „Krisenjahr“ 2020 in Österreich zur Welt und sorgten dafür, dass das Jahr für ihre Eltern nicht nur aufgrund der Pandemie unvergesslich bleiben wird. Zu diesen Eltern zählen Luisa, Lisa und Nicole: Vor einem Jahr berichteten sie im KURIER von ihren Geburten mitten im ersten Corona-Lockdown (siehe unten) – von Entbindungen ohne Väter, Maskenpflicht im Kreißsaal und abgesagten Vorbereitungskursen. Kaum eine hätte gedacht, dass der erste Geburtstag ihrer Kleinen wieder – bzw. noch immer – in einen Lockdown fallen würde. Zu ihrem zweiten Muttertag fragte der KURIER nach, wie die Jungmamas das vergangene erste Jahr mit Baby erlebt haben. Drei persönliche Erfahrungen, in denen sich wohl viele Mütter und Väter wiederfinden werden.