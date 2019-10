Mutter des Kitzbühel-Tatverdächtigen: "Geht uns allen schlecht"

Nach dem Fünffachmord Sonntagfrüh herrscht in Kitzbühel noch immer große Betroffenheit. "Die Stimmung ist betrübt und die Trauer ist sehr groß", so Bürgermeister Klaus Winkler. "Jeder aus der Stadt kannte zumindest einen aus der getöteten Familie.“ Es sei einfach nicht nachvollziehbar, warum der 25-Jährige diese Tat begangen habe. Der Bursche sei sehr gut in die Stadtgemeinschaft integriert gewesen und habe sich auch gemeinnützig in Vereinen engagiert.

Auch mit dem Vater des Verdächtigen konnte er mittlerweile sprechen, erzählte der Bürgermeister. "Er ist völlig fassungslos", meinte Winkler.

Auch die Mutter des Todesschützen meldete sich zwischenzeitlich zu Wort: "Es geht uns allen sehr schlecht, auch meinem Sohn", sagt sie gegenüber dem TV-Sender RTL. In einem Interview mit der Bild sagt sie: "Es sind nicht fünf Menschen gestorben, sondern sechs. Unser Sohn ist auch gestorben."

Was ihren Sohn zu dieser Bluttat veranlasst hat, kann sich die Mutter nicht erklären: Sie beschreibt ihren Spross, der als Jugendreferent der FPÖ in Kitzbühel tätig war, nach der Bluttat als einfaches Parteimitglied aber ausgeschlossen wurde, als sehr beliebt und als "kleinen Sunnyboy." Die Ermittler gehen von Eifersucht als Motiv aus. "Sie wollten nächstes Jahr heiraten", so die Mutter.