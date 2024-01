Ermittlungen gegen angebliche Köpfe der Muslimbruderschaft eingestellt

Auch zehn weitere Beschuldigte hatten Beschwerden in der Sache eingelegt. Unter anderem, weil die Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens verlängert worden war. Im Fall eines Islamlehrers aus Graz wiegt der Verdacht schwer. Der Mann, der in Volks- und Hauptschulen unterrichtet hatte, bestritt zwar jede radikale Tendenz. Bei ihm fanden die Ermittler aber jede Menge belastendes Datenmaterial. Darunter eine CD mit antisemitischen Liedern. "Oh Allah, oh Liebster, ich wünsche mir eine Krankheit, die die Juden vernichtet." Oder: "Hamas, du, das Augenlicht, der Dschihad beginnt."

Loblied auf die Hamas

Auf seinem Notebook fand man im Unterordner "Schule 2020" unter anderem ein Textdokument, in dem steht: Muslime müssten in den heiligen Krieg ziehen und den Tod auf sich nehmen.

Es gebe demnach Hinweise, dass der Lehrer die terroristischen Straftaten der Hamas als "Gott gewollt und heldenhaft" darstellt und allenfalls sogar Mitglieder anwirbt.

Nach jahrelangen Ermittlungen mit mehr als 100 Beschuldigten ist nun mehr ein Bruchteil übrig. Aktuell werden laut Staatsanwaltschaft Graz noch 30 Beschuldigte geführt.