Mordverdacht in Mürzzuschlag: Mitverdächtiger wurde in Spital gebracht

Jener 44-Jährige, der im Falle der Tötung einer 34-Jährigen im obersteirischen Mürzzuschlag am Dienstag festgenommen worden war, ist laut Landespolizeidirektion Steiermark in ein Spital gebracht worden. Der Mann - er hat mit seiner Familie offenbar in demselben Haus wie das Opfer und dessen 33-jähriger Ex-Partner gelebt - habe gegenüber Beamten Suizidabsichten geäußert. Er wurde in eine geschlossene Abteilung gebracht, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Es musste wegen der Suizidabsichten gehandelt werden, der afghanische Staatsbürger wurde in die geschlossene Abteilung eines steirischen Spitals gebracht, hieß es vonseiten des Sprechers.