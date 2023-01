Lehrer zahlte für Nacktfotos der Schüler: Steirer in U-Haft

Der Vorwurf wiegt schwer: Der AHS-Professor soll über Snapchat an die Bilder seiner minderjährigen Schüler gekommen sein. Dabei soll er sich in gefälschten Profile als Mädchen ausgegeben haben: Er trat mit den Buben ab 14 Jahren in Kontakt. Dann soll er sie laut Polizei sie zur Übermittlung von Nacktbildern und Aufnahmen geschlechtlicher Handlungen verleitet haben. Im Gegenzug sollen die jugendlichen Opfer zum Teil Geld - in Form von diversen Gutscheincodes - erhalten haben.

Opferanzahl steht noch nicht fest

Doch die Schüler schöpften Verdacht und wandten sie sich vergangenen Herbst an einen Vertrauenslehrer. Der Direktor der AHS erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark führten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stellten sie diverse Beweismittel in Form von elektronischen Datenträgern sicher. Die Schule beendete das Dienstverhältnis, als die Vorwürfe bekannt wurden.

Der Verdächtige machte bisher keine Angaben gegenüber den Behörden und verweigerte zum Teil auch den Zugang zu sichergestellten Speichermedien. Nach wie vor ist laut Polizei ein Sachverständiger mit der Auswertung der elektronischen Beweismittel beschäftigt. Ermittelt wird wegen des Verdachts der pornografischen Darstellung Minderjähriger und sowie des Missbrauchs des Autoritätsverhältnisses.

Die genaue Anzahl der minderjährigen Opfer steht bislang noch nicht fest. Zahlreiche Fälle haben sich laut der Behörden jedoch bereits erhärtet.