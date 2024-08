Freispruch für Vater von Leon nun auch rechtskräftig

Auf freiem Fuß konnte Florian A. nach drei Verhandlungstagen am Donnerstagabend das Landesgericht Innsbruck verlassen. Alle acht Geschworenen hatten in dem Mordprozess gegen den 39-Jährigen die entscheidende Frage des Richters mit Nein beantwortet.

Sie waren sich einig, dass der Deutsche seinen behinderten Sohn Leon am 28. August 2022 nicht in St. Johann in Tirol in die Kitzbühler Ache geworfen und so vorsätzlich getötet wurde. Der Angeklagte, seine Ehefrau und etliche anwesende Angehörige brachen in Tränen der Erleichterung aus.