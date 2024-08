Mordprozess im Fall Leon: Die letzten Zeugenaussagen vor dem Spruch

Am dritten und voraussichtlich letzten Verhandlungstag sitzt nun aber auch die Frau des Deutschen im Saal, neben den beiden Strafverteidigern Albert Heiss und Mathias Kapferer und von ihnen aufgebotenen Privatgutachtern.

Noch einmal wird der 39-Jährige von einem Großaufgebot an Fotografen und TV-Teams in Empfang genommen.

Noch einmal öffnet sich am Donnerstagmorgen die schwere Tür vom Innenhof des Landesgerichts Innsbruck hin zum Schwurgerichtssaal. Noch einmal wird Florian A. , der des Mordes an seinem Sohn Leon (6) angeklagt ist, vorgeführt.

Die Mutter von Leon hatte sich vor zwei Wochen in einer Zeugenaussage voll hinter ihren Mann gestellt und keine Zweifel daran erkennen lassen, dass sie von der Unschuld des Angeklagten überzeugt ist.

Die Anspannung ist ihr, nur wenige Meter hinter Florian A. sitzend, anzusehen. Zunächst referiert Gerichtsforensikerin Petra Hatzer-Grubwieser aus ihren fünf DNA-Gutachten. Sie habe "111 Analysen von Spuren durchgeführt".

Zentrales Beweismittel

Es geht unter anderem um DNA-Spuren von einer Glasflasche, mit welcher der Angeklagte von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde oder sich selbst damit verletzt hat.

Die Verteidigung weist in der Befragung der Gutachterin wie schon im Vorfeld des Prozesses daraufhin, dass nicht alle Scherben der Flasche sichergestellt und letztlich ein Teil davon sogar von einem Straßenkehrer entsorgt wurden.

"In einer idealen Welt hätte man jedes Gramm", so Hatzer-Gruberwieser. Aber sie weist daraufhin, dass bereits in der ersten von ihr untersuchten Charge mit vier Scherben die DNA von Leon und die eines unbekannten Mannes und keine des Angeklagten gefunden wurde. Und sich das auf weiterem Material bestätigt ht.