Fall Leon: Ehefrau stellt sich hinter Angeklagten

Am späten Donnerstagnachmittag wird es im Landesgericht Innsbruck emotional. Am zweiten Tag im Mordprozess gegen Florian A. ist unter anderem seine Frau als Zeugin geladen – die Mutter von Leon, der laut Anklage im Alter von sechs Jahren im Sommer 2022 von seinem Vater in die Kitzbüheler Ache geworfen und so von dem 39-Jährigen getötet worden sein soll.

Das Paar liegt sich weinend in den Armen, ehe die Befragung der Frau startet. Sie stellt sich dabei hinter Florian A.: „Ich habe alles gedreht und gewendet und ich bin absolut überzeugt, dass er unschuldig ist“, erklärt sie vor dem Schwurgericht.