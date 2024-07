Mordprozess im Fall Leon: Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Leon hatte keine Chance, das steht fest. Im Sommer vor zwei Jahren ertrank der seit seiner Geburt körperlich und geistig beeinträchtigte Bub im Alter von sechs Jahren in St. Johann in Tirol in einem reißenden Fluss.

Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass der zweifache Vater bei einem nächtlichen Spaziergang mit seinem Sohn, der immer wieder unter Schlafstörungen litt, von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde. Und sich der Sechsjährige, der das Wasser liebte, während der Bewusstlosigkeit des 39-Jährigen in die Ache begeben hat und in diese gefallen ist.

Er bekannt sich "nicht schuldig". In seiner Schilderung der fraglichen Nacht räumt der 39-Jährige immer wieder ein, dass er sich nicht mehr an alles erinnern, sondern manches nur noch aus dem Akt rekonstruieren könne. Er tritt selbstbewusst auf, hin und wieder aber bricht dem Mann die Stimme.

Die Staatsanwaltschaft zeichnet das Bild eines nach Jahren der extrem fordernden Betreuung am Ende seiner Belastbarkeit angekommenen Vaters. Vier Tage vor dem Tod von Leon habe sich herausgestellt, dass die Familie trotz vieler Bemühungen keinen Kindergartenplatz bekommen hat.

"Der schlimmste Tag in meinem Leben"

Aus einer Chatnachricht von Florian A. an seine Frau zitiert Wüstner: "Es fühlt sich an wie der bisher schlimmste Tag in meinem Leben."

Kapferer wiederum versichert, dass es dem Buben 2022 viel besser gegangen sei als in den Jahren zuvor. Sogar Aussicht auf Heilung des seltenen Gen-Defekts, unter dem Leon litt, sei in den kommenden 10 Jahren absehbar.

In den kommenden Tagen wird sich das Verfahren unter dem Vorsitz des erfahrenen Richters Andreas Fleckl unter anderem um DNA-Spuren, Videos, Chats, einen Schrittzähler am Handy des Vaters und vielem mehr drehen.

Bagatellverletzungen

Am Mittwoch ging es zwischen den Gutachtern beider Seiten bereits in der Frage hoch her, ob sich der Angeklagte eine im Kinderwagen mitgeführte Flasche - er will von ihr nichts gewusst haben - selbst über den Kopf gezogen haben kann oder nicht.

Gerichtsmediziner Walter Rabl sprach von "Bagatellverletzungen" beim 39-Jährigen, mit denen eine längere Bewusstlosigkeit nicht erklärbar sei.

Ein Urteil wird am 1. August erwartet.