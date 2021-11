Mordkomplott-Prozess: Elf Jahre Haft

Ein mutmaßliches Mordkomplott gegen den verhassten Schwiegersohn in spe dürften einer einst wohlhabenden 79-Jährigen aus dem Bezirk Mödling einen Lebensabend hinter Gitter bescheren. Die Pensionistin und ihr 52-jähriger Komplize wurden am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt zu je elf Jahren Haft schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Anwälte der Angeklagten haben Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet und Berufung eingelegt. Gegen das Urteil beruft auch der Staatsanwalt, dem das Urteil zu milde ist.