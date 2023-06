Möglicher Anschlag auf Pride: Sturmgewehr und Bombenbau-Anleitung

Einkauf in Tschechien

Speziell die Vorwürfe gegen den 17-jährigen St. Pöltener mit bosnischen Wurzeln wiegen schwer. Er soll in Aussicht gestellt haben, dass er sich in der Tschechischen Republik ein Sturmgewehr und ein großes Messer für einen Terroranschlag besorgen wolle.

Allerdings: Der Vorwurf mit dem Sturmgewehr ist nicht neu. Ein entsprechendes Verfahren wurde im Vorjahr eingestellt. Der Jugendliche gab an, dass es sich um einen „schlechten Scherz“ gehandelt habe. "Nachdem die Sache eingestellt worden ist, darf ihm das gar nicht mehr vorgeworfen werden", merkt Schweitzer an.

Gegenüber einem weiteren Mann soll er laut Ermittlern aber auch konkret einen Anschlag auf die Regenbogenparade am 17. Juni genannt haben.

Abu Usama

Der 14-Jährige wiederum soll erklärt haben, dass er sich dem IS anschließen wolle. Zudem soll er sich Anleitungen zum Bau einer Sprengvorrichtung auf das Handy heruntergeladen haben. Aus dem Beschluss geht auch hervor, wie die DSN (Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst) darüber informiert wurde – ein „verlässlicher, außereuropäischer Partnerdienst“ soll den Hinweis auf ein IS-Mitglied namens Abu Usama gegeben haben, das Sprengstoffanleitungen heruntergeladen habe. Bei diesem Abu Usama soll es sich um den 14-jährigen HTL-Schüler handeln.

➤ Mehr lesen: DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner im Interview

Eine Person, mit der Abu Usama gechattet habe, dürfte bereits im vergangenen Februar in Belgien wegen Anschlagsplänen festgenommen worden sein. Dass der 14-Jährige in der Chatgruppe war, bestreitet sein Rechtsanwalt Andreas Schweitzer gar nicht. Allerdings ist er überzeugt: „Die Behauptung von Anschlagsplänen sind ein reines Politikum.“ Entsprechend will er für seinen Mandanten am Mittwoch einen Enthaftungsantrag stellen. Der 14-Jährige befinde sich aktuell mit vier Erwachsenen in einer Zelle.

Der 14-Jährige sei religiös, aber nicht radikalisiert, sagt Schweitzer. Er habe nie geplant, zum IS zu reisen oder einen Anschlag auf die Pride durchzuführen. Zur Pride erklärte sein Mandant: "Ich bin kein Fan davon, ich mag sie eigentlich nicht. Ich weiß aber nicht viel darüber und will nicht ins Detail gehen."

Der Vater des Verdächtigen betont: "Mein Sohn ist ein sehr zuverlössiger Schüler. Er will eine technische Ausbildung machen."