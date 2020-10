Mobilklos, Silber, Viagra und Schildkröten sichergestellt

Einen rekordverdächtigen Aufgriff machten die Zollbediensteten im Briefpostzentrum Graz-Hauptbahnhof. Bei einer einzigen Schwerpunktkontrolle wurden nicht deklarierte Postsendungen mit 1.762 Packungen Medikamente, vor allem mit Viagra und Generika davon, aus dem Verkehr gezogen.

Generell wurden die Zollkontrollen des Postverkehrs um fast ein Drittel erhöht. Von der Zollstelle Post Wien wurden 12,8 Kilogramm Cannabis, Amphetamine, Magic Mushrooms und verschiedene neuartige psychoaktive Substanzen beschlagnahmt.

Viele Aufgriffe gab es an der Schweizer Grenze. Mitte August wurde das Firmenfahrzeug von drei Tschechen angehalten. Sie wollten in drei Alu-Koffern 74 kleine Barren Gold und 707 kleine Barren Silber aus Liechtenstein über Österreich in ihre Heimat schmuggeln. Der Wert: 700.000 Euro. Alleine die Einfuhrabgaben für das Silber machten fast 100.000 Euro aus.