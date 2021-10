Mit Gottes Segen zum L17-Führerschein

Welche Gespräche führt ein Jugendlicher mit einem Pfarrer? Im Fall von Ulrich Kogler, Provisor der Pfarre in Maria Rain in Kärnten, verlaufen sie in etwa so: „Ein bisschen mehr Gas geben. In den Spiegel schauen. Lenkrad vorsichtig einschlagen.“

Der 33-jährige Kogler ist in der Gemeinde im Rosental nicht nur Gottesmann, sondern auch Begleitperson bei L17-Ausbildungsfahrten.