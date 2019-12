Mit der Pistole in die Uni: "Warum die Hysterie?"

Ins Gericht kam er mit einem Messer. Der 39-Jährige versteht die Welt nicht mehr. Dutzende Journalisten scharen sich um ihn, als er im Landesgericht für Strafsachen in Wien erscheint. „Warum ist da so eine Hysterie?“, fragt er. Und gibt Interviews.

Der Physikstudent war am 16. Oktober mit einer Pistole in einem Hörsaal der Uni Wien gesessen. Ein Security setzte ihn an die frische Luft. Am nächsten Tag tauchte er mit einem Messer wieder auf.