Mit Clownsnase in die Arbeit: Betriebe können Faschingskostüme anordnen

Kommenden Dienstag sind die Narren los. Hurra! Es ziehen Verkleidete bei Umzügen durch die Straßen, Feiern oder Beisln. Am leichtesten haben es am Faschingsdienstag Kinder, wenn sie das närrische Treiben lieben. Sie feiern in der Schule Schule oder im Kindergarten.

Aber wie sieht es bei den närrischen Erwachsenen aus? Der Faschingsdienstag ist in Österreich ein normaler Arbeitstag. Darf man sich auch in der Arbeit verkleiden?

"Das geht nur mit dem Okay der Betriebsleitung", erklärt die Arbeiterkammer. Generell kann die Firmenleitung Kostüme zur Gänze verbieten. Es existieren aber keine rechtlichen Grundlagen, die das Verkleiden am Faschingsdienstag im Job betreffen. In Gerichtsurteilen wird festgehalten, dass die Kleidung an die Art des Betriebes anzupassen ist.