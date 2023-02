Wels: 41-Jähriger soll 30 Führerscheine gefälscht haben

Mehrere Einbrüche

Bei den Erhebungen konnten dem 41-Jährigen auch mehrere Einbrüche nachgewiesen werden. Er soll im Herbst 2022 in ein Wohnhaus samt Werkstatt sowie in zwei Baucontainer in Leoben eingebrochen haben. Auch ein Einbruch in eine Gärtnerei in Niederösterreich im April 2019 soll auf sein Konto gehen. Der Schaden durch diese Straftaten beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Der 41-Jährige wurde mit Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) in Leoben geschnappt. Er gab alles in Zusammenhang mit den Fälschungen zu, die Einbrüche gestand er nur zum Teil. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Nach dem 38-Jährigen wird gefahndet, er dürfte ins Ausland geflüchtet sein.