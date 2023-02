Tirol: Zwei Skifahrer bei Lawinenabgang schwer verletzt

Wegen des steilen und teils felsigen Geländes erlitten die Wintersportler schwere Bein- und Gesichtsverletzungen. Sie konnten sich selbstständig aus den Schneemassen befreien und die Rettungskette in Gang setzen, berichtete die Polizei. Die beiden Skifahrer wurden von der Besatzung des Notarzthubschraubers bzw. der Libelle Tirol geborgen und in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen.