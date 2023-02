Bei Sturm und Starkregen in den Ötschergräben in Bergnot geraten

Unerwarteten Einsatzalarm gab es Sonntagabend für die Rettungsorganisationen in den Ötschergräben. Im Bezirk Lilienfeld war ein deutsches Urlauberpärchen, 26 und 22 Jahre alt, in Bergnot geraten. Die beiden waren bei widrigsten Wetterbedingungen, es gab strömenden Regen sowie Wind in Sturmstärke, und mit nicht adäquater Ausrüstung in den Ötschergräben unterwegs.

Nachdem sie sich verirrt hatten und in der eingebrochenen Dunkelheit den Weg nicht mehr fanden, zog sich der 26-jährige Wanderer noch zusätzlich eine Knieverletzung zu. Gegen 19 Uhr setzten die verirrten Wanderer dann einen Notruf ab.