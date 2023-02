Nach Lawinenunglück übten Bergretter für neuen Ernstfall

Nach dem Lawinenunglück vergangenen Mittwoch am Hennesteck in Annaberg, bei dem ein 67-jähriger Tourengeher erst nach drei Stunden lebend aus einer Lawine gerettet wurde, stand am Samstag die groß angelegte Lawinenübung der Bergrettung NÖ/Wien auf dem Programm. Das Übungsszenario für die über 70 Teilnehmer in Lackenhof am Ötscher lautete, vier verschüttete Personen aus einer Lawine zu befreien.