Mindestens eine Person nach Lawinenabgang in Annaberg verschüttet

Bei einem Lawinenabgang auf dem Hennesteck in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) ist Mittwochnachmittag mindestens eine Person verschüttet worden. Die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie ein Notarzt-Hubschrauber und Helikopter des Innenministeriums sind vor Ort im Einsatz.

Laut Informationen der NÖ Bergrettung ist noch unklar, wie viele Menschen tatsächlich bei dem Unglück verschüttet worden sind. Die Nassschneelawine soll im Bereich Hennesteck (1.334 Meter) auf einem Tourenweg abgegangen sein. Skipisten sind laut Polizei keine betroffen. Der Lawinenwarndienst Niederösterreich berichtete am Mittwoch durch die kräftige Tageserwärmung von der zunehmenden Gefahr von Gleit- und Nassschneelawinen.

Lawinenwarnstufe 2

Am Mittwoch herrschte in den Türnitzer Alpen Lawinenwarnstufe 2 (mäßig). "Besonders sonnenseitig nimmt die spontane Lawinenaktivität aus steilen, stark besonnten, noch nicht entladenen Hängen im Tagesverlauf zu. In den Hochlagen gibt es im schattigen, extrem steilen Gelände nur noch vereinzelte Bereiche, wo im Übergang von wenig zu viel Schnee durch große Zusatzbelastung noch Schneebrettlawinen ausgelöst werden können", heißt es im aktuellen Lawinenlagebericht von Mittwoch.