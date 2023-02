Nach NÖ-Wahl: Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ am Dienstag

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner findet am Dienstag das nächste Treffen zwischen ÖVP und SPÖ statt. "Wir starten morgen mit der ersten konkreten Gesprächsrunde", kündigte der designierte ÖVP-Klubobmann und Regierungskoordinator Jochen Danninger an.

Mit der FPÖ würden Termine folgen, auch mit NEOS und Grünen werde man weitere Gespräche führen, hieß es.

Termine, Themen, Teams

Bei der ersten konkreten Gesprächsrunde wird es laut ÖVP darum gehen, Termine, Themen und Teams für Verhandlungen festzulegen. Sein Ziel sei es, "mit allen Parteien eine vernünftige Gesprächsbasis für die Zusammenarbeit für Niederösterreich zu finden", teilte Danninger am Montag der APA in einer schriftlichen Stellungnahme mit.