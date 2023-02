Zwei jugendliche Mopedfahrerinnen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Südoststeiermark schwer verletzt worden. Die 17-jährige Mopedlenkerin und ihre Sozia (18) waren in Kirchberg an der Raab gegen eine Rot-Kreuz-Ambulanz geprallt. Durch den Unfall wurden die zwei Mädchen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachten die Teams der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 12 und 17 die Verletzten ins LKH Graz, teilte die Polizei am Montag mit.