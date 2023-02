Zweite Protestwoche beginnt: Klima-Kleber blockieren Praterstern

Zu Behinderungen im Wiener Frühverkehr kommt es aufgrund von Protesten derzeit am Praterstern und am Döblinger Gürtel. "Wir setzten uns eine zweite Woche lang mit unseren Körpern dem Verkehr in den Weg, weil unsere Zukunft am Spiel steht", erklärt die "Letzte Generation" via Twitter.